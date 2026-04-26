Магазин виниловых пластинок в российском городе утонул в фекалиях

В Уфе магазин виниловых пластинок затопило фекалиями

Магазин виниловых пластинок в центре Уфы второй раз за полгода оказался затоплен канализационными стоками. Об этом сообщает издание Baza.

Магазин площадью около 360 квадратных метров, превратилась буквально утонул в фекалиях после гидроудара, который прорвал стояк прямо внутри помещения. По словам владельцев, авария произошла из-за того, что засорившийся около 20 дней назад люк не был своевременно прочищен. Управляющая компания и водоканал перекладывали ответственность друг на друга, давление в системе достигло критической точки — и сточная вода хлынула в подвал, где хранилась продукция.

Предыдущее подтопление обошлось предпринимателям в 3,5 миллиона рублей. Новый инцидент, по предварительным подсчетам, нанес ущерб еще примерно на миллион рублей, не считая стоимости ремонта помещения. Среди испорченных сточными товаров оказались коллекционные пластинки и музыкальные инструменты. Владельцы требуют найти виновных и компенсировать убытки, отмечая, что проблема с люком была известна заранее, но никто из ответственных служб не предпринял никаких действий.

Ранее жители поселка Цильна Ульяновской области пожаловались на сломанную фекальную станцию. Из-за этого они буквально захлебываются в нечистотах.