17:32, 21 апреля 2026

Жители российского поселка начали захлебываться в нечистотах

Жители поселка в Ульяновской области пожаловались на сломанную фекальную станцию
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Жители поселка Цильна Ульяновской области пожаловались на сломанную фекальную. Из-за этого они буквально захлебываются в нечистотах, сообщает «МК.ru».

Среди проблем Цильнинского района не только изношенная фекальная станция, но и старые сети водоснабжения и проблемная котельная.

В ноябре 2025 года на фекальной станции произошел серьезный пожар. После станцию восстановили, но из-за ветхости она снова сломалась через несколько месяцев. Глава администрации Цильнинского района Владимир Бабайкин попросил помощи у региона. По его словам, в настоящее время износ объекта составляет 98 процентов. «Мы бы хотели, чтобы в поселке построили новую станцию, но даже на ремонт старых сетей требуется 20 миллионов рублей», — поделился он.

Губернатор региона Алексей Русских поручил министерству ЖКХ и строительства Ульяновской области разработать план по решению проблемы и найти средства.

Ранее в подмосковном Солнечногорске разлилась река из фекалий из-за прорыва канализации.

