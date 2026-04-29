Напавшие на россиянина наемники предстанут перед судом

Нанятые управляющей компанией киллеры предстанут перед судом

Дело наемников, напавших по заказу управляющей компании на россиянина, рассмотрят в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, причиной конфликта стало недовольство мужчины работой управляющей компании, он писал многочисленные жалобы и хотел сменить компанию. Тогда владельцы бизнеса решили устранить его с помощью киллеров.

Согласно плану, киллеры заманили мужчину в малолюдное место и избили, как они думали, до смерти. Потерпевшему удалось выжить только благодаря помощи врачей. После этого он обратился в полицию.

29 апреля стало известно о завершении расследования уголовного дела.