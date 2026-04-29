Назван неочевидный плюс снегопада в апреле

Биолог Филин: Провоцирующие аллергию сережки цветущих растений опали из-за снега

Сережки цветущих растений опадают из-за обильных осадков, благодаря этому количество пыльцы и аллергенов в воздухе уменьшается. Неочевидный плюс снегопада в апреле назвал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин в разговоре с агентством РИА Новости.

«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона», — пояснил специалист.

Синоптики ожидают, что период снегопадов в Москве завершится в среду, 29 апреля.

Ранее аллергикам перечислили подходящие локации для переезда в сезон цветения. По словам иммунолога-аллерголога медицинского центра «Поликлиника.ру» Алины Романовой, аллергикам больше всего подходит прохладный, влажный климат либо высокогорье.