Экономика
20:39, 29 апреля 2026

Назван неочевидный плюс снегопада в апреле

Биолог Филин: Провоцирующие аллергию сережки цветущих растений опали из-за снега
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сережки цветущих растений опадают из-за обильных осадков, благодаря этому количество пыльцы и аллергенов в воздухе уменьшается. Неочевидный плюс снегопада в апреле назвал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин в разговоре с агентством РИА Новости.

«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона», — пояснил специалист.

Синоптики ожидают, что период снегопадов в Москве завершится в среду, 29 апреля.

Ранее аллергикам перечислили подходящие локации для переезда в сезон цветения. По словам иммунолога-аллерголога медицинского центра «Поликлиника.ру» Алины Романовой, аллергикам больше всего подходит прохладный, влажный климат либо высокогорье.

    Последние новости

    Путин с Трампом оценили поведение Зеленского

    Кириенко заявил об участии 44 стран в войне против России

    Путин дружески поддержал уронившего документы президента

    Депутат Рады обвинил Зеленского в коррупции и продолжении конфликта на Украине

    Кардиолог предупредила женщин о последствиях одного бокала вина в день

    Редкое космическое событие удалось запечатлеть из двора дома в российском городе

    Путин передал поздравления Мелании Трамп

    Россиянин поставил на ничью в матче ЦСКА и выиграл более четырех миллионов рублей

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Снижение ключевой ставки связали со сверхурочной работой россиян

    Все новости
