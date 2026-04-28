Аллергикам назвали места для переезда в сезон цветения

Аллерголог Романова: Аллергикам больше всего подходит прохладный, влажный климат

Полностью избежать контакта с пыльцой весной не получится ни в городе, ни в деревне, рассказала «Ленте.ру» врач-аллерголог-иммунолог Поликлиника.ру Алина Романова. Она объяснила, что в сельской местности концентрации пыльцы в воздухе объективно выше, чем в городе, но аллергиков там меньше.

«Все дело в агрессивности самой пыльцы. Городские деревья пылят гораздо интенсивнее из-за диоксида углерода. Выхлопы автомобилей и промышленные выбросы увеличивают его концентрацию в атмосфере в сотни раз, в пыльце растений образуется много специфических белков-аллергенов», — отметила эксперт.

По словам Романовой, аллергикам больше всего подходит прохладный, влажный климат или высокогорье.

«Это может быть южный берег Крыма или Черноморское побережье, где воздух прибивает аллергены к земле. Но, если не идет речь об аллергии на травы и злаки, например, известняк, кострец, полынь, крапива, пырей, ромашка, кукуруза, подсолнечник и другие. Тогда лучше выбирать Петербург или Ленинградскую область, где цветение будет не настолько сильным. Также пациенты будут лучше себя чувствовать на Алтае или в поселениях на Кавказских горах, Дагестане или на Байкале, а также в Якутии и на Сахалине», — рассказала Романова.

Врач также отметила, что аллергикам будет хорошо в ОАЭ, так как это пустыня, в Скандинавии и Израиле, поскольку там нет большинства растений, на которых у россиян аллергия, а также в Монголии.

«Если уехать возможности нет, то нужно постараться не впускать аллерген в дом. Проветривать квартиру только ранним утром или поздно ночью, когда влажность воздуха выше, а пыльца оседает на землю, а в остальное время окна держать закрытыми. Использовать кондиционер с чистыми фильтрами или специальный очиститель воздуха с HEPA-фильтром», — посоветовала Романова.

Кроме того, после улицы нужно умыться, промыть нос изотоническим раствором воды, чтобы смыть осевшие частицы. Верхнюю одежду рекомендуется хранить в шкафу, а стирать вещи при температуре не ниже 60 градусов. Сушить белье лучше в комнате, а не на балконе.

«Перед началом сезона аллергикам нужно положить в аптечку антигистаминные препараты второго поколения. Они помогут справиться с основной симптоматикой изнутри», — добавила врач.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как отличить аллергию на березу от простуды. По ее словам, характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, например, на яблоки, груши или вишни.