06:30, 28 апреля 2026

Аллергикам назвали места для переезда в сезон цветения

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Полностью избежать контакта с пыльцой весной не получится ни в городе, ни в деревне, рассказала «Ленте.ру» врач-аллерголог-иммунолог Поликлиника.ру Алина Романова. Она объяснила, что в сельской местности концентрации пыльцы в воздухе объективно выше, чем в городе, но аллергиков там меньше.

«Все дело в агрессивности самой пыльцы. Городские деревья пылят гораздо интенсивнее из-за диоксида углерода. Выхлопы автомобилей и промышленные выбросы увеличивают его концентрацию в атмосфере в сотни раз, в пыльце растений образуется много специфических белков-аллергенов», — отметила эксперт.

По словам Романовой, аллергикам больше всего подходит прохладный, влажный климат или высокогорье.

«Это может быть южный берег Крыма или Черноморское побережье, где воздух прибивает аллергены к земле. Но, если не идет речь об аллергии на травы и злаки, например, известняк, кострец, полынь, крапива, пырей, ромашка, кукуруза, подсолнечник и другие. Тогда лучше выбирать Петербург или Ленинградскую область, где цветение будет не настолько сильным. Также пациенты будут лучше себя чувствовать на Алтае или в поселениях на Кавказских горах, Дагестане или на Байкале, а также в Якутии и на Сахалине», — рассказала Романова.

Материалы по теме:
Все больше россиян чувствуют себя плохо. Почему так происходит и при чем тут городской воздух, ковид и тараканы
Все больше россиян чувствуют себя плохо.Почему так происходит и при чем тут городской воздух, ковид и тараканы
17 апреля 2026
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Врач также отметила, что аллергикам будет хорошо в ОАЭ, так как это пустыня, в Скандинавии и Израиле, поскольку там нет большинства растений, на которых у россиян аллергия, а также в Монголии.

«Если уехать возможности нет, то нужно постараться не впускать аллерген в дом. Проветривать квартиру только ранним утром или поздно ночью, когда влажность воздуха выше, а пыльца оседает на землю, а в остальное время окна держать закрытыми. Использовать кондиционер с чистыми фильтрами или специальный очиститель воздуха с HEPA-фильтром», — посоветовала Романова.

Кроме того, после улицы нужно умыться, промыть нос изотоническим раствором воды, чтобы смыть осевшие частицы. Верхнюю одежду рекомендуется хранить в шкафу, а стирать вещи при температуре не ниже 60 градусов. Сушить белье лучше в комнате, а не на балконе.

«Перед началом сезона аллергикам нужно положить в аптечку антигистаминные препараты второго поколения. Они помогут справиться с основной симптоматикой изнутри», — добавила врач.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как отличить аллергию на березу от простуды. По ее словам, характерной особенностью аллергии на березу является склонность к перекрестным реакциям, например, на яблоки, груши или вишни.

    Последние новости

    Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

    ВС России сбили немецкие дроны

    В Пекине представлен новый кроссовер Audi с логотипом без колец

    Аллергикам назвали места для переезда в сезон цветения

    В Госдуме назвали минусы массового ухода учеников после 9-го класса в колледжи

    Раскрыты интересы Запада в атаке на российский корпус в Мали

    Пушилин спрогнозировал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине

    Китай предупредили о неожиданной угрозе

    США и Иран задумались о возвращении к статус-кво до конфликта

    Названы скрытые причины потребности женщин в машине

    Все новости
