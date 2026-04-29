12:07, 29 апреля 2026Авто

Назван самый популярный месяц для ремонта машин у россиян

Fit Service: Пик обращений в автосервисы сместился с осени на весну
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские автомобилисты начали переносить ремонт машин с осени на весну, сообщили аналитики международной сети автосервисов Fit Service. В 2025 году пик обращений пришелся на апрель, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, еще пять лет назад пик ремонтных работ приходился на октябрь. При этом самым дорогим месяцем в 2025 году стал сентябрь. Средняя стоимость заказ-наряда в этот период выросла до 12 598 рублей. Пять лет назад, в сентябре 2020 года, этот показатель составлял 4872 рубля.

По мнению директора направления по сопровождению партнеров сети Дмитрия Самойлова, такая разница объясняется не только удорожанием деталей и труда, но и заметным расширением работ, выполняемых за одно посещение. Поскольку средний возраст автомобилей растет, к стандартному техническому обслуживанию все чаще добавляются серьезные ремонтные работы.

Суббота по-прежнему является днем с самой высокой загрузкой автосервисов. А лидером по размеру среднего чека, как и раньше, выступает пятница. Именно в этот день водители чаще всего объединяют необходимые работы с дополнительными. Сумма пятничного заказ-наряда за пять лет выросла с 4300 до 12 500 рублей.

В компании отмечают, что теперь автовладельцы стремятся за один визит решить больше проблем, чем несколько лет назад. В связи с этим автосервисы тщательнее выстраивают процессы и взаимодействие сотрудников, чтобы в моменты наивысшей загрузки не проседало качество обслуживания, заявил Самойлов.

Ранее владельцы седана и хэтчбека Geely MK рассказали о главных проблемах модели, а их оказалось достаточно.

    Последние новости

    «Черный дождь». ВСУ атаковали регион России в двух тысячах километрах от границы. Местные жители показали необычные последствия

    В Москве захотевшего пошутить 12-летнего мальчика намотало на щетку трактора

    Бросивший жену по телефону российский певец объявил о помолвке

    Раскрыта судьба кредита Украине на 90 миллиардов евро

    Врачей в российском регионе поймали на использовании чата GPT при постановке диагнозов

    В российском городе пошел «черный дождь» после атаки БПЛА

    Окружение Трампа рассказало о его режиме мероприятий после покушения

    Желание Трампа блокировать Иран назвали благоприятным для России

    Назван самый популярный месяц для ремонта машин у россиян

    Тело девочки-подростка нашли на западе Москвы

    Все новости
