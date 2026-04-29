Необычная деталь в костюмах велосипедисток на групповом фото смутила публику

Велосипедистка из Чехии Сара Петеркова опубликовала фото с группового заезда и смутила публику. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Петеркова предстала на снимке вместе со своей командой. Девушки позировали перед камерой в облегающих синих костюмах, оформленных молнией.

Пользователи сети обратили внимание на нижнюю часть комбинезонов спортсменок. Они заметили выпирающие детали на их лобках. «Эти костюмы такие странные», «Дизайнера данной униформы надо бы уволить», «Дизайн костюмов сумасшедший. Кто их делал?», «Это вызывает сомнения», «Красивые девушки, но эти костюмы вводят меня в замешательство», — комментировали юзеры.

Известно, что выпирающие части на шортах и комбинезонах велосипедистов называются памперсами. Они служат для защиты от натирания, терморегуляции и обеспечения комфорта при длительной езде.

В октябре прошлого года испанская триатлонистка Сара Перес Сала также смутила общественность внешним видом на забеге в Австралии.

