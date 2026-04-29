09:04, 29 апреля 2026

Необычная деталь в костюмах велосипедисток на групповом фото смутила публику

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sara.peterkova

Велосипедистка из Чехии Сара Петеркова опубликовала фото с группового заезда и смутила публику. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Петеркова предстала на снимке вместе со своей командой. Девушки позировали перед камерой в облегающих синих костюмах, оформленных молнией.

Пользователи сети обратили внимание на нижнюю часть комбинезонов спортсменок. Они заметили выпирающие детали на их лобках. «Эти костюмы такие странные», «Дизайнера данной униформы надо бы уволить», «Дизайн костюмов сумасшедший. Кто их делал?», «Это вызывает сомнения», «Красивые девушки, но эти костюмы вводят меня в замешательство», — комментировали юзеры.

Известно, что выпирающие части на шортах и комбинезонах велосипедистов называются памперсами. Они служат для защиты от натирания, терморегуляции и обеспечения комфорта при длительной езде.

В октябре прошлого года испанская триатлонистка Сара Перес Сала также смутила общественность внешним видом на забеге в Австралии.

    Последние новости

    Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

    Названо главное последствие выхода ОАЭ из ОПЕК

    Захарова пошутила про слова Трампа о жизни в Букингемском дворце

    Россиянка описала цены на еду в Узбекистане фразой «большая порция плова стоит 350 рублей»

    Необычная деталь в костюмах велосипедисток на групповом фото смутила публику

    «Хезболла» сообщила о массированном ударе по скоплению израильских военных

    В США захотели запретить смартфоны Samsung

    Появились подробности о разборках между криминальными авторитетами в российском городе

    Стало известно о создании ВСУ оборонительной линии еще в одном регионе на севере Украины

    В Госдуме предложили способ борьбы с треш-стримерами

    Все новости
