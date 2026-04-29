10:28, 29 апреля 2026Экономика

ОПЕК спрогнозировали незавидную участь после выхода ОАЭ

Аналитик Липоу: Выход ОАЭ из ОПЕК может повлечь за собой цепную реакцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ может повлечь за собой цепную реакцию. Об этом заявил глава американской консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу, его слова приводит CNBC.

Аналитик напомнил, что выход ОАЭ из ОПЕК не стал первым. До этого отраслевую организацию покинули Катар, Эквадор и Ангола. Примеру Объединенных Арабских Эмиратов в среднесрочной перспективе могут последовать и другие страны-участницы сырьевого альянса, не исключил Липоу.

Подобная тенденция в конечном счете может стать ударом по репутации ОПЕК, отметил эксперт. Если оставшиеся в составе организации страны разочаруются невыполнением установленных квот другими партнерами, предупредил он, это может стать спусковым крючком для их выхода из отраслевого объединения. «ОАЭ покинули ОПЕК, но они не были первыми и могут оказаться не последними», — констатировал Липоу.

В числе возможных кандидатов на выход из ОПЕК аналитики называли Кувейт. Эта страна, как и ОАЭ, находится в процессе масштабной модернизации своего нефтегазового сектора. Необходимость окупать многомиллиардные вложения в добычу и переработку плохо сочетается с политикой сдерживания производства, заключили эксперты.

