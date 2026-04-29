Названо главное последствие выхода ОАЭ из ОПЕК

«Известия»: ОПЕК лишится почти 15 процентов своих мощностей после выхода ОАЭ

Последствия выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) окажутся серьезными для отраслевого объединения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

После выхода ОАЭ из состава участников ОПЕК лишится почти 15 процентов своих мощностей. Более широкая группа стран, входящих в сырьевую сделку ОПЕК+, при таком раскладе потеряет порядка десятой части производственного потенциала, отмечают эксперты.

Кроме того, ОПЕК понесет определенные репутационные издержки. Выход ОАЭ в среднесрочной перспективе может запустить цепную реакцию. Вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами отраслевое объединение может покинуть Кувейт, который, как и ОАЭ, находится в процессе масштабной модернизации своего нефтегазового сектора. Необходимость окупать многомиллиардные вложения в добычу и переработку плохо сочетается с политикой сдерживания производства, констатировали аналитики.

Еще одним последствием выхода ОАЭ из ОПЕК в долгосрочной перспективе может стать затяжное падение мировых цен на нефть, отмечал ранее главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. В обозримом будущем сдерживающим фактором останется блокировка Ормузского пролива, пояснял он. Однако в долгосрочной перспективе наращивание добычи и экспорта в ОАЭ может оказать давление на сырьевые котировки. Увеличение глобального предложения поспособствует стабилизации цен на нефть, заключил эксперт.