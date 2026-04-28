Перспективы мировых цен на нефть после выхода ОАЭ из ОПЕК оценили

Аналитик Копейкин: Выход ОАЭ из ОПЕК приведет к снижению мировых цен на нефть

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ приведет в долгосрочной перспективе к падению сырьевых котировок. Об этом заявил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Его слова приводит ТАСС.

Эта ближневосточная страна, пояснил аналитик, играет важную роль на сырьевом рынке. На ее долю приходится порядка 4 процентов мировой добычи и свыше 7 процентов глобальных запасов нефти. Вклад ОАЭ в добычу ОПЕК составляет примерно 15 процентов, отметил Копейкин.

Выход ОАЭ из отраслевой международной организации в краткосрочной перспективе не повлечет за собой падение мировых цен на нефть. Однако на более длительной дистанции следует ожидать затяжного снижения сырьевых котировок, полагает он. Подобной динамике поспособствует наращивание добычи сырья в стране, которую больше не будут тяготить ограничения в рамках ОПЕК, констатировал эксперт.

ОАЭ выйдут из состава ОПЕК и сырьевой сделки ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. В ближневосточном государстве объяснили такое решение необходимостью большей гибкости в период, когда «стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня». Глава местного Минэнерго Сухейль аль-Мазруи отметил, что подобная мера поспособствует наращиванию глобального предложения сырья и нефтепродуктов в условиях продолжающейся блокировки Ормузского пролива.