По наводке друзей житель Запорожья прятал у себя дома бомбу

На Запорожье суд приговорил пособника Украины за хранение взрывных устройств

В Запорожской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Мелитопольского района, который по наводке знакомого спрятал у себя дома самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом пишет ТАСС.

Его также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Непосредственный исполнитель теракта был осужден более чем на 20 лет.

По версии следствия, во время переписки со знакомым из Украины осужденному предложили помочь участнику террористического сообщества, созданного украинскими спецслужбами в Запорожской области. Мужчина согласился. Следуя инструкциям куратора, мужчина изъял из тайника мину, детонатор и другие компоненты для изготовления СВУ, перевез их к себе домой и хранил до передачи соучастнику.

Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили СВУ, установленное на пути предполагаемой жертвы, предотвратив теракт.

Ранее в Крыму ФСБ задержала 49-летнего россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины подрыв руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения.