ФСБ предотвратила подрыв одного из руководителей правоохранительных органов в Крыму

В Крыму задержан агент, готовивший подрыв одного из глав силовых структур

В Крыму ФСБ задержала 49-летнего россиянина, готовившего по заданию спецслужб Украины подрыв руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант — 1977 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту») и части 2 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, фигуранта завербовали украинские спецслужбы в 2025 году в мессенджере Telegram. Он планировал теракты с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). Он получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания объекта покушения и определил способ камуфлирования СВУ. Правоохранители изъяли у него готовое к применению радиоуправляемое СВУ электронного типа осколочно-фугасного действия массой два килограмма, взрывчатые вещества и устройства иностранного производства для сборки еще двух бомб.

По информации ведомства, по заданию куратора он снимал на фото и видео воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры в Крыму. Их координаты он отправлял на Украину.

После этого злоумышленник по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.

