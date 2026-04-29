Попытка Конгресса США предотвратить операцию Трампа против Кубы провалилась

Axios: Сенат США не поддержал запрет на военные действия против Кубы

Сенат США не поддержал продвижение законопроекта, который запрещал бы президенту США Дональда Трампу начинать военные действия против Кубы без одобрения Конгресса. Об этом сообщает Axios.

За продвижение резолюции проголосовал 51 сенатор, против выступили 47. Республиканцы Сьюзан Коллинз от штата Мэн и Рэнд Пол от Кентукки поддержали инициативу, тогда как демократ Джон Феттерман из Пенсильвании стал единственным представителем своей партии, проголосовавшим против.

«Это очередная неудачная попытка законодателей обуздать использование Трампом военной силы за рубежом, что подчеркивает поддержку, которую он сохраняет со стороны республиканцев, контролирующих Капитолийский холм», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп позитивно настроен к вероятной смене власти на Кубе, поскольку он опирается на венесуэльский опыт с похищением Мадуро и начавшуюся военную операцию с Израилем против Ирана.