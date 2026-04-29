08:24, 29 апреля 2026Мир

Попытка Конгресса США предотвратить операцию Трампа против Кубы провалилась

Axios: Сенат США не поддержал запрет на военные действия против Кубы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Сенат США не поддержал продвижение законопроекта, который запрещал бы президенту США Дональда Трампу начинать военные действия против Кубы без одобрения Конгресса. Об этом сообщает Axios.

За продвижение резолюции проголосовал 51 сенатор, против выступили 47. Республиканцы Сьюзан Коллинз от штата Мэн и Рэнд Пол от Кентукки поддержали инициативу, тогда как демократ Джон Феттерман из Пенсильвании стал единственным представителем своей партии, проголосовавшим против.

«Это очередная неудачная попытка законодателей обуздать использование Трампом военной силы за рубежом, что подчеркивает поддержку, которую он сохраняет со стороны республиканцев, контролирующих Капитолийский холм», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп позитивно настроен к вероятной смене власти на Кубе, поскольку он опирается на венесуэльский опыт с похищением Мадуро и начавшуюся военную операцию с Израилем против Ирана.

    Последние новости

    Путин предупредил об угрозе экологической катастрофы после удара по Туапсе. Как в городе устраняют последствия атаки?

    Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

    Желание сохранить 500 долларов стоило россиянину жизни

    В России раскрыли отношение Киева к потерям

    Ученые нашли способ замедлить старение сердца

    В России врача выволокли из кабинета и жестоко избили за одну просьбу

    Власти региона в 1500 километрах от Украины раскрыли детали атаки ВСУ

    Обосновавшийся в Италии лидер могущественного воровского клана арестован в России

    В ЕС оценили замену Орбана

    Сексолог подсказал главные условия для умопомрачительной прелюдии

    Все новости
