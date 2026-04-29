Путин потребовал жестко пресекать провокации перед выборами

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:05, 29 апреля 2026

Путин потребовал жестко пресекать провокации в предвыборный период
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / Pool

Президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать провокации в предвыборный период. Об этом российский лидер заявил на совещании по обеспечению безопасности, его слова приводит сайт Кремля.

«Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут», — призвал Путин.

Российский лидер предупредил, что страна должна сделать все, чтобы жители новых регионов России смогли выразить свой свободный выбор.

Ранее Путин заявил, что Украина не проводит выборов у себя и пытается помешать их проведению в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok