14:47, 29 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

Депутат Якубовский: За несвоевременную оплату ЖКУ россияне попадут под суд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россияне рискуют попасть под суд. Об этом предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что к ответственности россиян привлекут не сразу. «Коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя: от этого зависят содержание дома, работа сетей, расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но и гражданина нельзя автоматически лишить жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа», — подчеркнул Якубовский.

Пени начнут не с первого дня просрочки. В течение 30 дней у россиян есть возможность внести платеж без дополнительных начислений, рассказал депутат. «При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание», — предостерег Якубовский.

Если сумма в квитанции вызывает вопросы, не нужно ее игнорировать — лучше сразу обратиться в управляющую компанию за разъяснениями и попросить перерасчет. При этом все обращения лучше фиксировать в письменном виде через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в бумажном виде.

«Важно, что если нет возможности оплатить всю сумму сразу, то нужно все равно выйти на связь и оформить понятный график погашения. Это значительно снижает риск ограничения услуг, начисления лишних пеней и судебного спора», — заключил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что оплатить ЖКУ за апрель 2026 года россияне должны до 15 мая.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
