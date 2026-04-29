Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

Депутат Якубовский: За несвоевременную оплату ЖКУ россияне попадут под суд

За несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) россияне рискуют попасть под суд. Об этом предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что к ответственности россиян привлекут не сразу. «Коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя: от этого зависят содержание дома, работа сетей, расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Но и гражданина нельзя автоматически лишить жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа», — подчеркнул Якубовский.

Пени начнут не с первого дня просрочки. В течение 30 дней у россиян есть возможность внести платеж без дополнительных начислений, рассказал депутат. «При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание», — предостерег Якубовский.

Если сумма в квитанции вызывает вопросы, не нужно ее игнорировать — лучше сразу обратиться в управляющую компанию за разъяснениями и попросить перерасчет. При этом все обращения лучше фиксировать в письменном виде через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в бумажном виде.

«Важно, что если нет возможности оплатить всю сумму сразу, то нужно все равно выйти на связь и оформить понятный график погашения. Это значительно снижает риск ограничения услуг, начисления лишних пеней и судебного спора», — заключил парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что оплатить ЖКУ за апрель 2026 года россияне должны до 15 мая.