07:39, 28 апреля 2026

Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель 2026 года нужно до 15 мая. Крайний срок внесения средств назвал россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова передает РИА Новости.

«Напомню, с 1 марта текущего года действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за апрель можно оплатить в срок до 15 мая», — напомнил депутат.

Колунов добавил, что майские праздники тут никак не повлияют на сроки, поэтому торопиться с оплатой ЖКУ не стоит. Парламентарий подчеркнул, что 15 мая к тому же выпадает на полноценный рабочий день. Поэтому никаких проблем как с оплатой, так и с работой управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций быть не должно, заключил Колунов.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам списать долги за ЖКУ. Человека убеждают перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и аккаунту на портале «Госуслуги».

