Россиянам начали предлагать списать долги за ЖКУ

Депутат Свищев: Мошенники начали предлагать россиянам списать долги за ЖКУ

Злоумышленники часто выдают себя за сотрудников управляющих компаний и, обещая «списать долги» за коммунальные услуги, убеждают человека перейти по ссылке и подтвердить операцию кодом из СМС. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, участились случаи мошенничества, замаскированного под «государственные программы»: злоумышленники, например, обещают полностью списать долги через МФЦ или вернуть якобы переплату за отопление.

В результате человека убеждают перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и аккаунту на портале «Госуслуги».

При этом Свищев подчеркнул, что никаких программ автоматического списания долгов не существует.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать старые объявления в интернете для кражи аккаунтов россиян. Кроме того, они стали применять тему ограничений работы интернета в России.