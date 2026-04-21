05:19, 21 апреля 2026

Россиянам начали предлагать списать долги за ЖКУ

Марина Совина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Злоумышленники часто выдают себя за сотрудников управляющих компаний и, обещая «списать долги» за коммунальные услуги, убеждают человека перейти по ссылке и подтвердить операцию кодом из СМС. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, участились случаи мошенничества, замаскированного под «государственные программы»: злоумышленники, например, обещают полностью списать долги через МФЦ или вернуть якобы переплату за отопление.

В результате человека убеждают перейти по ссылке и ввести код из СМС, после чего получают доступ к банковским приложениям и аккаунту на портале «Госуслуги».

При этом Свищев подчеркнул, что никаких программ автоматического списания долгов не существует.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать старые объявления в интернете для кражи аккаунтов россиян. Кроме того, они стали применять тему ограничений работы интернета в России.

    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    В Словакии испугались возможного получения Украиной ядерного оружия

    Российский боец рассказал о самом сложном этапе операции «Поток»

    Россиянам назвали обязательные шаги при покупке авто с рук

    Россиянка побывала в Китае и описала страну фразой «у нас никогда не будет так безопасно»

    Трампа обвинили в попытке превратить переговоры с Ираном в стол капитуляции

    Россиянам начали предлагать списать долги за ЖКУ

    Кармен Электра удивила фанатов обнаженной фотосессией в честь 54-летия

    В Евросоюзе рассказали о преимуществе России в производстве снарядов

    Стало известно о вербовке в ВСУ латиноамериканских наемников через агрегатор вакансий

    Все новости
