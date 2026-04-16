11:15, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме обмана с объявлениями в интернете

МВД РФ: Мошенники начали использовать старые объявления в интернете для обмана
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники начали использовать старые объявления в интернете для кражи аккаунтов россиян. О новой схеме обмана, которую придумали аферисты, сообщило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где указан номер продавца, и связываются с ним, притворяясь обычным покупателем. Когда продавец отвечает, что объявление уже закрыто или неактуально, мошенники присылают ему ссылку и убеждают, что объявление все еще доступно.

Перейдя по ссылке, человек попадет на сайт, имитирующий площадку объявлений. На нем ему предложат ввести личные данные, чтобы проверить информацию или удалить публикацию. Если пользователь укажет их, аферисты получат доступ к его учетной записи, предупредили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали активно использовать тему ограничений работы интернета в России. Злоумышленники предлагают пользователям скачать файл, который якобы поможет ускорить работу приложений.

