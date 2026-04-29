ВС России дроном «Князь Вандал Новгородский» уничтожили опорный пункт ВСУ

Операторы-разведчики группировки войск «Север» обнаружили и ликвидировали замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник расчета беспилотных систем 44-го армейского корпуса с позывным Тополь.

По его словам, разведывательные дроны выявили тепловые сигнатуры, после чего была проведена доразведка, подтвердившая наличие опорного пункта с живой силой противника. Задачу по уничтожению цели получили расчеты FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский». Использование оптоволоконного кабеля позволяет наводить дрон точно в амбразуры или входы в блиндажи даже при полном подавлении радиочастот, отметил Тополь.

«Цель была успешно поражена. Маскировка противнику больше не помогает — в любом укрытии мы их находим», — добавил военный.

Ранее группировка войск «Север» освободила село Бочково в Харьковской области. Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса выбили из населенного пункта 159-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины.