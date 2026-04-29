Шесть россиян оказались под следствием за возрождение экстремистского подполья

В Вилючинске шесть местных жителей попали под следствие за возрождение экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Камчатскому краю.

Фигурантам от 33 до 69 лет. В зависимости от степени участия им предъявлено обвинение по частям 1, 1.1 и 2 статьи 282 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации, вовлечение и участие в деятельности такой организации»).

По данным следствия, с 2017 года обвиняемые, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда о ликвидации религиозной организации и признании ее экстремистской, умышленно продолжили противоправную деятельность запрещенного объединения. Они организовывали собрания и богослужения, вербовали новых членов, проводили систематическое обучение идеологии объединения и распространяли запрещенную литературу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил фигурантов уголовного дела участников пацифистского движения «Весна» (признано иностранным агентом, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России).