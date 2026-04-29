Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:07, 29 апреля 2026

Сотрудник пятизвездочного отеля рассказал о худших постояльцах

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Anel Alijagic / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Moist-Meal-3757, работающий администратором в пятизвездочном отеле на севере Италии, рассказал о разнице в поведении туристов из различных стран. В частности, он назвал наиболее приятных и сильнее всего раздражающих гостей.

«Лучшие постояльцы, безусловно, испанцы и португальцы, хотя у нас они бывают не так часто. Худшие — некоторые итальянцы, украинцы и американцы», — написал автор, не уточнив, почему у него сложилось такое впечатление.

Зато он рассказал о самом неприятном посетителе — женщина без брони просто зашла с улицы и потребовала заселить ее в самый дорогой номер. Получив отказ, она начала кричать на коллегу автора и угрожать, что вырвет ей волосы.

«Если говорить о самой нелепой просьбе, то однажды после окончания смены ко мне подошла пожилая гостья и попросила меня найти для нее "самую итальянскую вещь, какую только можно представить", дав мне купюру в 200 евро. Я купил ей магнит с изображением итальянского комика и актера Тото и надписью "И я плачу!" Сдачу я, естественно, вернул», — заключил автор.

Ранее другая сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце. Мужчина был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok