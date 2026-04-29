20:14, 29 апреля 2026Путешествия

Стали известны самые дорогие путешествия россиян в апреле

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Trinity85 / Shutterstock / Fotodom

Стали известны самые дорогие путешествия россиян в апреле — дороже всего они отдохнули на Мальдивах. Cпециалисты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования россиян на апрель 2026 года и выяснили, на отдых в каких локациях они потратили самые большие суммы, с исследованием ознакомилась «Лента.ру».

Уточняется, что на курорт богачей двое путешественников из России отправились на 27 ночей. Они остановились на атолле Гаафу-Алифу и потратили на отдых 1,5 миллиона рублей. В стоимость были включены только завтраки. Кроме того, четверо гостей потратили на пятидневное путешествие в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция, 746 тысяч рублей. Еще двое туристов за четыре ночи без питания в гостинице Токио, Япония, заплатили 706 тысяч рублей.

Самой дорогой поездкой внутри России стала поездка двух соотечественников в Сочи на неделю. За пятизвездочную гостиницу они отдали 446 тысяч рублей. За 11 дней отдыха в Грозном двое гостей с ребенком заплатили 443 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне весной массово устремились на один африканский остров. Речь шла о Маврикии.

