Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 29 апреля 2026Россия

Стало известно о боестолкновениях с ВСУ в российском приграничье

Минобороны: В Белгородской, Брянской и Курской областях сбили 10 дронов ВСУ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в российских приграничных регионах. О боестолкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, с 14:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО перехватили беспилотники над Белгородской, Курской и Брянской областями.

Какие-либо другие подробности о ходе боев в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 29 апреля стало известно, что в Белгородской области под удар ВСУ попал автобус с пассажирами. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok