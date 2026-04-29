Стало известно о боестолкновениях с ВСУ в российском приграничье

Минобороны: В Белгородской, Брянской и Курской областях сбили 10 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в российских приграничных регионах. О боестолкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, с 14:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО перехватили беспилотники над Белгородской, Курской и Брянской областями.

Какие-либо другие подробности о ходе боев в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 29 апреля стало известно, что в Белгородской области под удар ВСУ попал автобус с пассажирами. По словам губернатора российского региона Вячеслава Гладкова, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.