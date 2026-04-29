Стало известно о крупном скандале Трампа с американскими военными

Американские генералы заставили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отступить от планов применить ядерное оружие против Ирана. Рассказал об этом эксаналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Насколько известно, когда неделю или две назад проводилось экстренное совещание о действиях против Ирана, впервые возникла тема применения ядерного оружия», — отметил эксперт.
По словам Джонсона, Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И тогда генерал Кейн ответил: «Нет, и даже не думайте». Военные предупредили политика, что откажутся выполнять приказы Трампа.
Как отметил Джонсон, глава Белого дома после этого эпизода решил заявить, что отказывается от применения ядерного оружия в конфликте.
Ранее сообщалось, что Иран использовал перемирие для восстановления и передислокации ракет, дронов и боеприпасов, по которым били Соединенные Штаты и Израиль. Об этом писали СМИ. Американские спецслужбы спрогнозировали, как отреагирует Иран, если президент США Дональд Трамп объявит о победе и свернет продолжающуюся войну. По их данным, Тегеран может расценить вывод американских войск как свою победу.