Стало известно о крупном скандале Трампа с американскими военными

Джонсон: Военные США не позволили Трампу применить ядерное оружие против Ирана

Американские генералы заставили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отступить от планов применить ядерное оружие против Ирана. Рассказал об этом эксаналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Насколько известно, когда неделю или две назад проводилось экстренное совещание о действиях против Ирана, впервые возникла тема применения ядерного оружия», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И тогда генерал Кейн ответил: «Нет, и даже не думайте». Военные предупредили политика, что откажутся выполнять приказы Трампа.

Как отметил Джонсон, глава Белого дома после этого эпизода решил заявить, что отказывается от применения ядерного оружия в конфликте.

Ранее сообщалось, что Иран использовал перемирие для восстановления и передислокации ракет, дронов и боеприпасов, по которым били Соединенные Штаты и Израиль. Об этом писали СМИ. Американские спецслужбы спрогнозировали, как отреагирует Иран, если президент США Дональд Трамп объявит о победе и свернет продолжающуюся войну. По их данным, Тегеран может расценить вывод американских войск как свою победу.