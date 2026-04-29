Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:35, 29 апреля 2026

Уникальные картины на рыбьей коже показали в России

Варвара Кошечкина
Фото: Sharafat Ali / Reuters

Живопись на рыбьей коже сахалинской художницы представили в Хабаровске. Выставка открылась 28 апреля в краевом музее имени Гродекова, сообщает Transsibinfo.

Автор работ — художница Вероника Осипова, представительница народа уильта, который является одним из самых малочисленных коренных народов Севера, проживающих в Сахалинской области (около 300 человек). В своем творчестве она соединяет традиции коренных народов Сахалина и современные художественные техники. В качестве основы для картин художница использует рыбью кожу, превращая природный материал в полноценный художественный холст. На нем она применяет современную технику росписи тушью.

Как отмечается, уильта издавна применяли рыбью кожу в быту. Из нее делали одежду и обувь. Осипова переосмыслила этот опыт и создала уникальное направление в искусстве.

Сама художница признается, что вдохновение ей дает структура материала. «Например, кожа кунджи своей пятнистой поверхностью напоминает облачное небо. Сюжеты буквально рождаются из самого материала», — говорит она.

Ее работы уже получили международное признание. Экспозиции проходили в США, Европе и Азии, а произведения находятся в музеях разных стран.

В Хабаровске представлено более 40 работ. Посетители выставки смогут увидеть этнические сюжеты и природные образы, созданные на рыбьей коже. «Художественная техника, которой владеет автор, уникальна. Из разноцветных полосок кожи она рисует картину, наполняя ее этнографическими деталями и национальным колоритом», — отметили в краевом музее имени Гродекова.

Ранее стало известно, что во Владивосток вернулась уникальная реликвия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    В России высказались о необходимости изменить тактику ударов по Украине

    Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

    Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

    Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

    Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

    В Москве девушка решила изобразить успешную жизнь с целью впечатлить парня и прогадала

    В центре Москвы перекрыли движение

    В сети восхитились внешностью вышедшей в свет 14-летней дочери певицы Пинк

    Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok