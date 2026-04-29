Уникальные картины на рыбьей коже показали в России

В Хабаровск привезли уникальные картины на рыбьей коже художницы Осиповой

Живопись на рыбьей коже сахалинской художницы представили в Хабаровске. Выставка открылась 28 апреля в краевом музее имени Гродекова, сообщает Transsibinfo.

Автор работ — художница Вероника Осипова, представительница народа уильта, который является одним из самых малочисленных коренных народов Севера, проживающих в Сахалинской области (около 300 человек). В своем творчестве она соединяет традиции коренных народов Сахалина и современные художественные техники. В качестве основы для картин художница использует рыбью кожу, превращая природный материал в полноценный художественный холст. На нем она применяет современную технику росписи тушью.

Как отмечается, уильта издавна применяли рыбью кожу в быту. Из нее делали одежду и обувь. Осипова переосмыслила этот опыт и создала уникальное направление в искусстве.

Сама художница признается, что вдохновение ей дает структура материала. «Например, кожа кунджи своей пятнистой поверхностью напоминает облачное небо. Сюжеты буквально рождаются из самого материала», — говорит она.

Ее работы уже получили международное признание. Экспозиции проходили в США, Европе и Азии, а произведения находятся в музеях разных стран.

В Хабаровске представлено более 40 работ. Посетители выставки смогут увидеть этнические сюжеты и природные образы, созданные на рыбьей коже. «Художественная техника, которой владеет автор, уникальна. Из разноцветных полосок кожи она рисует картину, наполняя ее этнографическими деталями и национальным колоритом», — отметили в краевом музее имени Гродекова.

