15:05, 27 апреля 2026

Во Владивосток вернулась уникальная реликвия

В Музей Арсеньева после реставрации вернулся венок с могилы Муравьева-Амурского
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева вернулся уникальный предмет — венок с парижской могилы генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского. Об этом говорится в канале научно-просветительского учреждения в мессенджере Max.

Уточняется, что в течение полугода реликвия была на реставрации в Москве. Столичные специалисты удалили наслоения и загрязнения с изделия, стабилизировали материал (металл с глубоким серебрением) и восстановили целостность венка. Сейчас он хранится в фондах Музея Арсеньева во Владивостоке в составе коллекции «Металл».

По информации учреждения, этот венок и еще один были созданы в честь 50-летней годовщины подписания Айгунского договора, согласно которому Россия юридически оформила права на земли по левому берегу Амура и установила границы в Приамурье и Приморье. Благодарные дальневосточники возложили ритуальные предметы на могилу Николая Муравьева-Амурского на Монмартрском кладбище в Париже. Позже венки вернулись в Россию, как и прах графа.

Ранее в Великом Новгороде расшифровали берестяную грамоту № 419, обнаруженную на Ильинском раскопе.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Россияне назвали важнейшие критерии при покупке жилья

    Чайка сделал заявление о назначении на пост главы Россотрудничества

    Россиянам порекомендовали расширять семьи на 25 «квадратах»

    Найдено снижающее уровень сахара в крови природное средство

    Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    Все новости
