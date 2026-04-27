Во Владивосток вернулась уникальная реликвия

В Музей Арсеньева после реставрации вернулся венок с могилы Муравьева-Амурского

В Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева вернулся уникальный предмет — венок с парижской могилы генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского. Об этом говорится в канале научно-просветительского учреждения в мессенджере Max.

Уточняется, что в течение полугода реликвия была на реставрации в Москве. Столичные специалисты удалили наслоения и загрязнения с изделия, стабилизировали материал (металл с глубоким серебрением) и восстановили целостность венка. Сейчас он хранится в фондах Музея Арсеньева во Владивостоке в составе коллекции «Металл».

По информации учреждения, этот венок и еще один были созданы в честь 50-летней годовщины подписания Айгунского договора, согласно которому Россия юридически оформила права на земли по левому берегу Амура и установила границы в Приамурье и Приморье. Благодарные дальневосточники возложили ритуальные предметы на могилу Николая Муравьева-Амурского на Монмартрском кладбище в Париже. Позже венки вернулись в Россию, как и прах графа.

