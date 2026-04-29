В двух европейских странах потребовали разрешить импорт российского авиатоплива

Парламентская оппозиция Германии и Греции потребовала у властей разрешить импорт российского авиатоплива на фоне дефицита данного вида горючего. Об этом сообщили «Известия».
«Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию, чтобы гарантировать доступность топлива и стабильность цен в преддверии туристического сезона. "Греческое решение" требует именно этого — прагматичной энергетической политики», — заявил греческий депутат Кириакос Велопулос.
В свою очередь, оппозиция Германии настаивает на смягчении антироссийских санкций, чтобы наладить поставки топлива и предотвратить массовую отмену авиарейсов.
Ранее цены на авиационный керосин в Европе достигли рекордно высокого показателя — 1,9 тысячи долларов за тонну.