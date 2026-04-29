Силовые структуры
18:31, 29 апреля 2026Силовые структуры

В России запретили экстремистское ЛГБТ-движение

ЛГБТ-движение «Каллисто» признали экстремистским и запретили
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ярославский областной суд признал экстремистским и запретил в России ЛГБТ-движение (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Каллисто». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, иск о признании движения экстремистским и о его запрете подало региональное управление Министерства юстиции. Движение появилось в 2017 году, его деятельность направлена на уничтожение российских духовно-нравственных ценностей и в первую очередь семейных.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» (признана Минюстом РФ иноагентом) экстремистской организацией.

    Последние новости

    В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

    Выступление известной американской группы в Москве сорвалось

    Инфляция в России перешла к росту

    Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

    Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

    Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

    Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

    Михайлов высказался о своей армии поклонниц

    Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

    Все новости
