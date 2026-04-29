В России запретили экстремистское ЛГБТ-движение

ЛГБТ-движение «Каллисто» признали экстремистским и запретили

Ярославский областной суд признал экстремистским и запретил в России ЛГБТ-движение (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Каллисто». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, иск о признании движения экстремистским и о его запрете подало региональное управление Министерства юстиции. Движение появилось в 2017 году, его деятельность направлена на уничтожение российских духовно-нравственных ценностей и в первую очередь семейных.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» (признана Минюстом РФ иноагентом) экстремистской организацией.

