«Российскую ЛГБТ-сеть» признали экстремистской организацией

В Петербурге суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской организацией

Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской организацией. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов.

Сторона защиты планирует обжаловать решение.

Дело рассматривали в закрытом режиме, пояснили в объединенной пресс-службе судов. Это конкретная общественная организация.

Международное общественное движение ЛГБТ в целом признано в России экстремистским и запрещено с 2023 года.

До этого стало известно, что в Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Тогда девятерых мужчин в возрасте от 30 до 60 лет признали виновным по части 1 и части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремисткой организации») и части 1 статьи 282.3 («Финансирование деятельности экстремисткой организации») УК России.