Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:33, 27 апреля 2026Россия

«Российскую ЛГБТ-сеть» признали экстремистской организацией

Майя Назарова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд признал «Российскую ЛГБТ-сеть» экстремистской организацией. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов.

Сторона защиты планирует обжаловать решение.

Дело рассматривали в закрытом режиме, пояснили в объединенной пресс-службе судов. Это конкретная общественная организация.

Международное общественное движение ЛГБТ в целом признано в России экстремистским и запрещено с 2023 года.

До этого стало известно, что в Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Тогда девятерых мужчин в возрасте от 30 до 60 лет признали виновным по части 1 и части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремисткой организации») и части 1 статьи 282.3 («Финансирование деятельности экстремисткой организации») УК России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok