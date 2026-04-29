06:45, 29 апреля 2026Наука и техника

В США восхитились российским танком в зоне СВО и назвали его лучшим в мире

The National Interest: Российский танк Т-72 — на сегодняшний день лучший в мире
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Топ лучших в мире танков возглавил российский Т-72, который успешно показывает себя в специальной военной операции (СВО) на Украине. Рейтинг составил американский журнал The National Interest.

В публикации отмечается, что Т-72 отвечает всем необходимым требованиям эффективного танка и этот факт никто не может оспорить.

«Несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми ему [танку Т-72] пришлось столкнуться, он выигрывает войну на поле боя на Украине. <…> Именно поэтому это лучший танк в мире на сегодняшний день», — пишет автор.

На втором месте по версии американского издания стоит танк Соединенных Штатов М1 «Абрамс», на третьем — израильский Merkava.

В десятке самых лучших гусеничных бронированных боевых машин еще один российский танк — Т-14 «Армата», он занимает шестую строчку.

Ранее было названо оружие России, которое наводит настоящий ужас на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу.

