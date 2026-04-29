08:40, 29 апреля 2026Россия

Власти региона в 1500 километрах от Украины раскрыли детали атаки ВСУ

Губернатор Оренбургской области Солнцев: ВСУ атаковали промышленные предприятия
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленные предприятия Оренбургской области — региона в 1500 километрах от Украины. Детали атаки на регион раскрыл губернатор региона Евгений Солнцев.

Как рассказал чиновник, всего над регионом сбили четыре беспилотника ВСУ. «Жертв и пострадавших нет. Опасность повторных атак сохраняется», — написал Солнцев. Есть ли в регионе разрушения, Солнцев не уточнил.

Также с заявлением выступил мэр Орска Артем Воробьев — он призвал не поддаваться панике и не подходить к окнам во время беспилотной опасности.

О том, что Орск подвергся атаке со стороны Украины, стало известно в ночь на 29 апреля. Взрывы и стрельба в небе были слышны в северо-западной части Орска. Ситуация в городе попала на видео.

