Захарова заявила, что Украина должна вернуться к безъядерному статусу

Украина должна вернуться к основам своей государственности. То есть к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу, обратилась у украинским властям официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет портал Firstpost.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова оценила образованность Владимира Зеленского из-за его слов о планах России втянуть своих союзников в украинский конфликт. По ее словам, «то, что он неуч, всем понятно».

Она добавила, что Россия на протяжении многих лет призывала Европейский союз и НАТО выстраивать общую неделимую систему безопасности.