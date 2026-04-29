Зеленский ввел санкции против Белоруссии

Зеленский заявил о подписании санкций против Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал новый пакет антироссийских санкций, куда вошли ограничения против Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины — важный пакет, — в том числе в отношении субъектов из Белоруссии», — говорится в публикации.

Он добавил, что антибелорусские санкции связаны с желанием Киева предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.

Ранее Зеленский заявил, что ведет обсуждение подготовки новых обменов с Россией. По его словам, представители украинского координационного штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена.