Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 29 апреля 2026

Зеленский ввел санкции против Белоруссии

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал новый пакет антироссийских санкций, куда вошли ограничения против Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Сейчас я уже подписал новый пакет санкций Украины — важный пакет, — в том числе в отношении субъектов из Белоруссии», — говорится в публикации.

Он добавил, что антибелорусские санкции связаны с желанием Киева предотвратить вступление Минска в боевые действия против Украины.

Ранее Зеленский заявил, что ведет обсуждение подготовки новых обменов с Россией. По его словам, представители украинского координационного штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok