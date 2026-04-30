02:01, 30 апреля 2026

29-летний чиновник наелся лекарств для повышения потенции перед визитом невесты и не выжил

Индиец наелся лекарств для повышения потенции перед встречей с невестой и умер
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Amit Dave / Reuters

В Индии чиновник из штата Харьяна наелся лекарств для повышения потенции и не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

29-летнего индийца обнаружили без признаков жизни утром 23 апреля в его квартире в городе Гургаон. Мужчина приехал из Нагпура и работал в руководстве государственной организации. На работу он ездил с несколькими коллегами, жившими неподалеку, но на встречу не пришел. Они не смогли дозвониться до приятеля, двери тоже никто не открыл. Родственники тоже не могли дозвониться до мужчины два часа. Тогда его коллеги вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили чиновника на кровати без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно. В комнате был порядок, следов взлома или насилия не нашли. Следователи предположили, что у мужчины случился инфаркт после приема большой порции препарата для повышения потенции. Известно, что он недавно обручился и ожидал визита невесты.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Ранее сообщалось, что в Нигерии таможенный чиновник из штата Кацина не пережил секса с тремя женщинами. Его обнаружили в отеле, где он остановился на ночь со спутницами.

    В России оценили разговор Путина и Трампа

    В Финляндии заявили о преследовании сторонников мира с Россией

    Элитную школу для русских закрыли прямо перед концом учебного года

    В России допустили вступление Германии в конфликт на стороне Украины

    29-летний чиновник наелся лекарств для повышения потенции перед визитом невесты и не выжил

    Два соседа России получат «уничтожителей» С-400 раньше США

    Стали известны подробности о дроне НАТО после подачи сигнала бедствия над Черным морем

    Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии

    Российских алиментщиков начнут ловить по-новому

    В США указали на бессмысленность трат Запада на Украину

    Все новости
