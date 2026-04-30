29-летний чиновник наелся лекарств для повышения потенции перед визитом невесты и не выжил

Индиец наелся лекарств для повышения потенции перед встречей с невестой и умер

В Индии чиновник из штата Харьяна наелся лекарств для повышения потенции и не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

29-летнего индийца обнаружили без признаков жизни утром 23 апреля в его квартире в городе Гургаон. Мужчина приехал из Нагпура и работал в руководстве государственной организации. На работу он ездил с несколькими коллегами, жившими неподалеку, но на встречу не пришел. Они не смогли дозвониться до приятеля, двери тоже никто не открыл. Родственники тоже не могли дозвониться до мужчины два часа. Тогда его коллеги вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители обнаружили чиновника на кровати без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно. В комнате был порядок, следов взлома или насилия не нашли. Следователи предположили, что у мужчины случился инфаркт после приема большой порции препарата для повышения потенции. Известно, что он недавно обручился и ожидал визита невесты.

Ранее сообщалось, что в Нигерии таможенный чиновник из штата Кацина не пережил секса с тремя женщинами. Его обнаружили в отеле, где он остановился на ночь со спутницами.