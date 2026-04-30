Бывшие заключенные раскрыли правду об американских тюрьмах

Пользователи Reddit из числа бывших заключенных американских тюрем поделились мнениями о том, можно ли гарантированно сделать свое пребывание за решеткой безопасным. Многие из них сошлись во мнении, что на это влияют самые неожиданные и непредсказуемые факторы, не всегда зависящие от модели поведения самого арестанта.

«Я сидел шесть раз. Опасность действительно может быть следствием случайности. При этом правы те, кто говорит, что в тюрьме лучше заниматься своими делами, но от фактора случайности это не убережет. Однажды я слышал, как одного парня истязали, потому что он не хотел сказать группе 18-20-летних членов банды, где ключ от его ящика. Охранники открыли дверь, посмотрели, как он кричит, и закрыли ее обратно», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь рассказал об опыте своего товарища, угодившего в тюрьму за «невероятно глупое преступление» ненасильственного характера. В итоге администрация учреждения объединила в одной камере нескольких таких заключенных и позволила им круглые сутки коротать время за настольными играми.

«Я прошел через две тюрьмы. Выжил, оставаясь в тени. Не доносил, не брал в долг и не одалживал. Держался подальше от надзирателей и не подлизывался к ним, устроился на простую работу, занимался спортом и завел друзей. Все было нормально», — рассказал о своем опыте еще один бывший заключенный.

