Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Бывшие заключенные раскрыли правду об американских тюрьмах

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: chalermphon_tiam / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit из числа бывших заключенных американских тюрем поделились мнениями о том, можно ли гарантированно сделать свое пребывание за решеткой безопасным. Многие из них сошлись во мнении, что на это влияют самые неожиданные и непредсказуемые факторы, не всегда зависящие от модели поведения самого арестанта.

«Я сидел шесть раз. Опасность действительно может быть следствием случайности. При этом правы те, кто говорит, что в тюрьме лучше заниматься своими делами, но от фактора случайности это не убережет. Однажды я слышал, как одного парня истязали, потому что он не хотел сказать группе 18-20-летних членов банды, где ключ от его ящика. Охранники открыли дверь, посмотрели, как он кричит, и закрыли ее обратно», — написал один из комментаторов.

Материалы по теме:
Суд вынес приговор банде Кости Большого. Членов самой жестокой группировки Москвы судили семь лет. Какие тайны открыл этот процесс?
Суд вынес приговор банде Кости Большого.Членов самой жестокой группировки Москвы судили семь лет. Какие тайны открыл этот процесс?
1 апреля 2026
«Я никогда никого не боялся» Вор в законе Япончик стал главой русской мафии в Америке. Как он держал врагов в страхе даже в тюрьме?
«Я никогда никого не боялся»Вор в законе Япончик стал главой русской мафии в Америке. Как он держал врагов в страхе даже в тюрьме?
11 апреля 2026
Российский вор в законе Тимоха стал гангстером в США и киллером в Германии. Почему попытка уйти на покой стала для него приговором?
Российский вор в законе Тимоха стал гангстером в США и киллером в Германии.Почему попытка уйти на покой стала для него приговором?
18 апреля 2026

Другой пользователь рассказал об опыте своего товарища, угодившего в тюрьму за «невероятно глупое преступление» ненасильственного характера. В итоге администрация учреждения объединила в одной камере нескольких таких заключенных и позволила им круглые сутки коротать время за настольными играми.

«Я прошел через две тюрьмы. Выжил, оставаясь в тени. Не доносил, не брал в долг и не одалживал. Держался подальше от надзирателей и не подлизывался к ним, устроился на простую работу, занимался спортом и завел друзей. Все было нормально», — рассказал о своем опыте еще один бывший заключенный.

Ранее другой пользователь Reddit раскрыл правду об ужасах американской тюрьмы. По словам молодого человека, он был удивлен в первую очередь доступностью запрещенных веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмечена важная особенность разговора Путина и Трампа

    Звезда телеканала для взрослых рассказала о зрителе-каннибале

    Найден предполагаемый виновный в сходе снега на руднике в российском регионе

    На Западе испугались катастрофы из-за отказа найти компромисс с Россией

    Российский министр оставил бюджет без десятков миллионов рублей

    Украинскому офицеру и его группе отказали в эвакуации

    Раскрыт план российских заключенных о побеге и захвате СИЗО

    Россиянин описал Венесуэлу словами «люди находят способы выжить»

    Врач предупредила об угрозе для зрения из-за длительной работы за экраном

    Дасаев раскритиковал Сафонова за пропущенные мячи в полуфинале Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok