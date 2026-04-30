Дома россиян оказались на грани обрушения из-за природного явления

В Новосибирске две новостройки оказались на грани обрушения из-за оползня

В Новосибирске две новостройки оказались на грани обрушения из-за оползня. На это пожаловались жильцы недавно построенных домов, сообщает НГС.

Речь идет о домах номер 22 и 24 в жилом комплексе (ЖК) «Ельцовский парк» на улице Танковой. Здания построены над слиянием реки и ручья Сухой Лог. Такое местоположение уже сказалось на качестве инфраструктуры — земля в окрестностях буквально уходит из-под ног, вода размывает площадки и подходит вплотную к домам.

Трещины на дороге и провалы на детской площадке заметили еще летом 2024 года. Тогда застройщик восстановил поврежденный участок, но сейчас асфальт снова треснул. Это заставило жителей сомневаться и в устойчивости домов.

«Если возле реки такой неустойчивый грунт, то как дают разрешение на стройку? Ведь этими двумя домами не ограничились, стройка продолжается», — рассказала жительница новостройки.

Похожие проблемы наблюдаются в ЖК «Дианит» на улице Кавалерийской. По словам россиян, в августе после оползня там сместилась футбольная площадка. Забор так и не восстановили, а территория до сих пор огорожена сигнальной лентой. Жители переживают за подземные парковки и фундаменты жилых зданий.

Застройщик ЖК «Ельцовский парк» считает сложившуюся ситуацию естественны процессом на фоне подвижных грунтов и наличия стройки рядом. А застройщик ЖК «Дианит» переложил ответственность на управляющую компанию — она не чистила ливневку, из-за чего вода размыла грунт. При этом представители девелопера заверили, что зданиям ничего не угрожает, и пообещали летом благоустроить территорию. В мэрии же Новосибирска сообщили, что не получали жалоб на провалы земли.

