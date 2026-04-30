Стали известны подробности о дроне НАТО после подачи сигнала бедствия над Черным морем

Подавший сигнал бедствия дрон-разведчик НАТО RQ-4D Phoenix возвращается обратно

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО RQ-4D Phoenix, подавший сигнал о бедствии после шпионажа в районе Черного моря, возвращается обратно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что дрон-разведчик с позывным MAGMA10 несколько часов назад вылетел с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии (Италия). Затем беспилотник пролетел Грецию, Болгарию и долго кружил в нейтральных водах над Черным морем.

Как уточнил источник, вероятно, у БПЛА возникли технические проблемы, из-за чего он выдал сигнал 7600, который обозначает потерю радиосвязи с диспетчерской службой. «Возвращался беспилотник через Турцию, береговую линию Ливана и Сирии», — раскрываются подробности в сообщении.

Ранее стало известно, что дрон направился на запад в сторону входящих в НАТО Румынии и Болгарии.