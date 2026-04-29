Разведывательный БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над Черным морем

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) одной из стран Организации Североатлантического договора (НАТО) RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над Черным морем в ходе выполнения полетного задания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Как сообщается, БПЛА военно-воздушных сил Италии Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с базы Сигонелла на острове Сицилия около 7:00 мск 29 апреля и долетел до акватории Черного моря примерно в 10:00 мск. Однако по состоянию на 11:15 мск дрон просигнализировал о проблемах в радиооборудовании и направился на запад в сторону входящих в НАТО Румынии и Болгарии.

Ранее португальский аналитик Алешандри Геррейру назвал первый в Европе корабль-носитель БПЛА инструментом антироссийских провокаций по требованию НАТО. По словам Геррейру, вся промышленность альянса направлена против России, даже несмотря на то, что Москва на деле никому не угрожает.