Геррейру: Судно-носитель БПЛА могут использовать для провокаций против России

Первый в Европе корабль-носитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который построили для флота Португалии, может стать инструментом антироссийских провокаций по требованию НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на португальского аналитика Алешандри Геррейру.

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти средства могут быть задействованы НАТО для антироссийских провокаций», — заявил эксперт.

Более того, по словам Геррейру, вся промышленность НАТО направлена против России, даже несмотря на то, что Москва на деле никому не угрожает.

Однако аналитик отметил, что если хоть какая-то страна альянса запросит использование корабля-носителя БПЛА или любого другого вооружения Португалии, все это будет использовано против России.

«Целью которых [провокаций] будет вызвать российский ответ», — заключил Геррейру.

Первый в Европе корабль-носитель БПЛА, построенный для Военно-морских сил Португалии, недавно спустили на воду в Румынии. Официальная передача португальскому флоту запланирована на первую половину 2027 года.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать провокации в предвыборный период.