11:05, 30 апреля 2026

Экс-министр образования российского региона помогла похитить миллиард на стройке школы

В Хабаровском крае экс-министра образования Хлебникову осудили условно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Комсомольское время» / YouTube

В Хабаровске Центральный районный суд назначил условный срок бывшему министру образования и науки региона Виктории Хлебниковой, которая помогла похитить 1 миллиард рублей на строительстве школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Хабаровского края.

Она признана виновной по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года. «В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком три года», — сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, возглавляя региональное министерство образования, фигурантка подписала дополнительное концессионное соглашение, которое предоставило концессионеру возможность получить бюджетные средства в виде авансовых платежей капитального гранта. В итоге предназначенные на строительство объекта деньги ушли на цели, не связанные со стройкой общеобразовательной школы в микрорайоне Строитель в Хабаровске по национальному проекту «Образование». Компании был перечислен аванс в размере 1 миллиарда рублей. Эти деньги были похищены концессионером.

Ранее сообщалось, что в Москве арестована бывшая глава отдела Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Людмила Еременкина за хищение 56,6 миллиона рублей.

