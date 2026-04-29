15:32, 29 апреля 2026

Вскрылись подробности хищения 56,6 миллиона рублей экс-главой отдела МНПЦ наркологии

В Москве арестована экс-глава отдела МНПЦ наркологии Еременкина
В Москве арестована бывшая глава отдела Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города (МНПЦ наркологии) Людмила Еременкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еремнкина обвиняется в хищении 56,6 миллиона рублей при закупке тестов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Это произошло в 2018-2022 годах. В данный момент фигурантка уже осуждена на шесть лет за аналогичное преступление. Фигурантка взята под стражу до 28 мая.

По данным издания, речь идет о пяти эпизодах хищения на сумму около 50 миллионов рублей. Кроме того, в 2019-2022 годах Еременкина вместе с подельниками похитила около 6,6 миллиона рублей при закупке тест-контейнеров, реагентов и одноразовых тест-панелей наличия наркотиков. В обоих случаях злоумышленники похитили деньги на закупках по завышенным ценам.

Как сообщает Telegram-канал «112», Еременкина получила срок 2024 году. Ее осудили по делу о крупном мошенничестве известного нарколога Евгения Брюна. Мужчина с подельниками, в том числе Еременкиной, организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения наркозависимости у будущих водителей по завышенным ценам через подставные компании.

Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли организованную преступную группу (ОПГ), похитившую два миллиарда рублей на поставках продукции в Министерство обороны России (МО РФ).

