Раскрыта похитившая два миллиарда на поставках продукции в Минобороны России ОПГ

Колокольцев: Пресечена деятельность ОПГ, похитившей ₽2 млрд на поставках в МО РФ

Правоохранители раскрыли организованную преступную группу (ОПГ), похитившую два миллиарда рублей на поставках продукции в Министерство обороны России (МО РФ). Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

По его словам, совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность ОПГ, похитившей почти два миллиарда рублей на поставках в Минобороны вещевой продукции по завышенным ценам.

