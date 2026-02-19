Реклама

Раскрыта похитившая два миллиарда на поставках продукции в Минобороны России ОПГ

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правоохранители раскрыли организованную преступную группу (ОПГ), похитившую два миллиарда рублей на поставках продукции в Министерство обороны России (МО РФ). Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, передает ТАСС.

По его словам, совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность ОПГ, похитившей почти два миллиарда рублей на поставках в Минобороны вещевой продукции по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что в России упала преступность по всем категориям. В 2025 году наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступлений на 7,3 процента, противоправных деяний против личности — на 9,2 процента, в том числе убийств и покушений.

