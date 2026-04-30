Европейцы испугалисть остаться без защиты США

Euractiv: Страны ЕС опасаются, что США перестанут обеспечивать их безопасность

Страны Евросоюза (ЕС) опасаются, что США перестанут обеспечивать безопасность или сократят расходы на их оборону. Об этом со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов сообщает портал Euractiv.

«Не все были готовы обсуждать пункт о взаимной помощи ЕС на прошлой неделе на неформальном саммите, поскольку некоторые лидеры опасаются давать Вашингтону возможность сократить свои обязательства перед НАТО», — пишет издание.

Ранее источники амеркианского издания Politico сообщили, что Соединенные Штаты и Германия углубили военное сотрудничество вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

До этого Трамп поделился, что разочарован в НАТО. По его словам, альянс подвел США, не оказав им поддержку в нужный момент.