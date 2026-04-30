Ирина Шейк порадовала фанатов снимком в прозрачном платье

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась снимком в откровенном наряде и порадовала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица предстала на размещенном фото в пыльно-розовом платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь. При этом изделие было дополнено цветами и рваным шлейфом.

Поклонники оценили кадр знаменитости в комментариях под публикацией, которая набрала 87,5 тысяч лайков. «Ну, какая красивая», «Потрясающая женщина», «И вновь голая, но какая милая», «Богиня», «Прекрасна в любом возрасте и образе», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк показала архивные фото жизни в России и взорвала соцсети. Супермодель поделилась с фанатами кадрами, которые были сделаны в ее родном городе Еманжелинске в Челябинской области.