17:46, 6 апреля 2026

Ирина Шейк показала архивные фото жизни в России и взорвала соцсети

Мария Винар

Фото: @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк показала архивные фото жизни в России и взорвала соцсети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица поделилась кадрами, которые были сделаны в ее родном городе Еманжелинске в Челябинской области. Так, на одних фото знаменитость запечатлена на фоне ковра, висящего на стене, а на других — во время отдыха на курорте с сестрой Татьяной. «15 лет и старше... С семьей и друзьями», — подписала звезда публикацию, которая набрала 470 тысяч лайков и более четырех тысяч комментариев.

Поклонники, большую часть которых составили русскоязычные пользователи, восхитились архивом Шейк. «Девочка, которая носила ненастоящие вещи Dolce & Gabbana, и не знала, что будет дружить с ними настоящими», «Она всегда была звездой», «Не каждый ковер может похвастаться таким портфолио», «Фото на фоне ковра — это наши заводские настройки», «Я как будто в свою юность заглянула», «Очень атмосферные фото», — высказывались они.

В феврале Ирина Шейк показала содержимое сумки и вызвала ажиотаж в сети.

