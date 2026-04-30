Лавров оценил отношении России и Казахстана в масштабе Евразии

11:47, 30 апреля 2026

Лавров: Отношения России и Казахстана способствуют стабильности в Евразии
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Отношения России и Казахстана способствуют стабильности в Евразии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с казахстанским министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым в расширенном составе, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, отношения отличаются высокой интенсивностью и имеют многоплановый и всеобъемлющий характер. «И самое главное — они способствуют поддержанию стабильности на общем Евразийском пространств», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что в отношениях России и Казахстана нет такой сферы, которая не была бы охвачена межгосударственным диалогом.

29 апреля Сергей Лавров прибыл в Казахстан. На следующий день у него началась встреча с Кошербаевым. В ходе визита министр поблагодарил Казахстан от имени России за взвешенную позицию в ситуации с украинским конфликтом.

