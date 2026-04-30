Экономика
15:57, 30 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы оценили в 18,9 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры в Москве со сдачей в 2026 году, доступной для покупки в апреле, оценили в 18,9 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости «Араника Эстейт».

Речь идет об однокомнатном лоте, расположенном в Пресненском районе города. Его площадь — 24,3 квадратных метра. В Басманном районе минимальная цена составляет 22,8 миллиона рублей за квартиру-студию. В Замоскворечье стартовый бюджет вырос до 25,3 миллиона рублей, а в Тверском — до 105,4 миллиона рублей.

Что касается самого дорогого объекта в центре столицы со сдачей в нынешнем году, он продается в Якиманке за 362,7 миллиона рублей. За указанную сумму новому владельцу достанется лот метражом 103,6 «квадрата». По словам специалистов, это единственный лот в экспозиции в этой локации.

Ранее в Москве выставили на продажу компактные апартаменты без окон площадью 4,8 «квадрата» за 1,5 миллиона рублей.

