Определен простой способ профилактики диабета

Регулярные короткие всплески активности в течение дня снижают риск диабета 2

Короткие всплески активности в течение дня могут значительно снизить риск развития диабета 2 типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша, опубликовавшие результаты исследования в журнале Diabetes Care (DC).

Исследование показало, что даже менее четырех минут в день интенсивных движений — например, быстрый подъем по лестнице или перенос тяжелых сумок — связаны со снижением риска заболевания более чем на треть. Такие «микронагрузки» могут длиться всего 30–60 секунд, но при регулярном повторении дают заметный эффект.

Анализ данных более чем 22 тысяч человек, не занимавшихся спортом, показал: чем чаще в течение дня происходят такие короткие всплески активности, тем ниже вероятность развития диабета. В среднем около 10 коротких интенсивных эпизодов в день снижали риск на 36 процентов, а более частые и длительные — до 41 процента.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о тренировках в привычном смысле — важны именно регулярные движения в повседневной жизни. Такой подход может быть особенно полезен для людей, которым сложно заниматься спортом, однако для устойчивого эффекта активность должна стать частью ежедневной рутины.

