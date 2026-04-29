16:09, 29 апреля 2026

Назван простой способ снизить риск развития преддиабета

Nutrients: Регулярное употребление фруктов и овощей снижает риск преддиабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление фруктов и овощей может быть связано со снижением риска преддиабета — состояния, которое часто предшествует развитию диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие метаанализ в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали результаты 20 исследований с участием более 182 тысяч человек. В выборке было зафиксировано свыше 24,6 тысячи случаев преддиабета. Обобщенный анализ показал: у людей с более высоким потреблением фруктов и овощей вероятность развития этого состояния была примерно на 18 процентов ниже по сравнению с теми, кто ест их реже.

При этом результаты оказались неоднородными. Наиболее выраженная связь наблюдалась в перекрестных исследованиях, где фиксируется состояние здоровья и питание в один момент времени. В более надежных долгосрочных наблюдениях статистически значимого эффекта выявить не удалось. Также снижение риска оказалось заметным в основном у мужчин, тогда как у женщин такой зависимости не обнаружили.

Исследователи отмечают, что фрукты и овощи богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые могут влиять на уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину.

Ранее стало известно, что куркумин может защищать сосуды от повреждений при диабете.

