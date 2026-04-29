Обнаружено защитное действие популярной специи при диабете

APS2026: Куркумин может защищать сосуды от повреждений при диабете

Куркумин — активное соединение, придающее куркуме ярко-желтый цвет, — может защищать сосуды от повреждений при диабете. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты на конференции American Physiology Summit 2026 (APS2026).

В эксперименте на животных ученые изучили влияние куркумина при диабете 1 типа — заболевании, при котором высокий уровень сахара постепенно повреждает сосуды и повышает риск сердечно-сосудистых осложнений. Уже через месяц у крыс, получавших куркумин, состояние сосудов оказалось значительно лучше по сравнению с контрольной группой.

Анализ показал, что вещество снижает воспаление, восстанавливает работу клеток сосудов и нормализует баланс белка HSP70, который играет важную роль в защите тканей. Также наблюдалось улучшение регуляции кальция в сосудистой стенке — ключевого механизма, влияющего на их эластичность и тонус.

В совокупности эти эффекты помогали предотвратить структурные и функциональные изменения сосудов, которые обычно развиваются при диабете и со временем приводят к сердечным заболеваниям. Авторы подчеркивают, что результаты пока получены только на животных, и речь не идет о самостоятельном лечении с помощью специй или добавок.

