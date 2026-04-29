Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 29 апреля 2026Наука и техника

Обнаружено защитное действие популярной специи при диабете

APS2026: Куркумин может защищать сосуды от повреждений при диабете
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tarapong srichaiyos / Shutterstock / Fotodom

Куркумин — активное соединение, придающее куркуме ярко-желтый цвет, — может защищать сосуды от повреждений при диабете. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты на конференции American Physiology Summit 2026 (APS2026).

В эксперименте на животных ученые изучили влияние куркумина при диабете 1 типа — заболевании, при котором высокий уровень сахара постепенно повреждает сосуды и повышает риск сердечно-сосудистых осложнений. Уже через месяц у крыс, получавших куркумин, состояние сосудов оказалось значительно лучше по сравнению с контрольной группой.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Анализ показал, что вещество снижает воспаление, восстанавливает работу клеток сосудов и нормализует баланс белка HSP70, который играет важную роль в защите тканей. Также наблюдалось улучшение регуляции кальция в сосудистой стенке — ключевого механизма, влияющего на их эластичность и тонус.

В совокупности эти эффекты помогали предотвратить структурные и функциональные изменения сосудов, которые обычно развиваются при диабете и со временем приводят к сердечным заболеваниям. Авторы подчеркивают, что результаты пока получены только на животных, и речь не идет о самостоятельном лечении с помощью специй или добавок.

Ранее ученые выяснили, что вещества из куркумы влияют на гибель раковых клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС хотят создать военный альянс с Украиной и Британией. Зачем европейцам такой аналог НАТО и как он поможет Киеву?

    Захарова высказалась о спонсорах Зеленского

    В Еврокомиссии высказались по поводу закупок авиатоплива у России

    Захарова назвала условие мирного урегулирования по Украине

    Более двух месячных норм осадков с начала апреля выпало в Москве

    ВСУ вновь пытались атаковать Севастополь

    В Минобороны раскрыли детали парада Победы в Москве

    Скандальная порномодель снялась с младшим братом и попала под шквал критики

    Обнаружено защитное действие популярной специи при диабете

    Захарова обратилась к Украине с одной важной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok